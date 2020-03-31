نشأت الديهي يكشف علاقة أيمن نور بموقع بيع «أدعية كورونا»

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك مواقع إلكترونية تركية تقوم ببيع أدعية دينية تقي من الإصابة بفيروس كورونا القاتل "كوفيد-19"، مقابل 20 ليرة تركية.وأكد الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن مَن يقف وراء هذه الأدعية مدفوعة الأجر، هو أيمن نور: "أيمن نور شخص غبي، أنشأ الموقع بأسماء آخرين وقام بنشر هذه الأدعية عبر صفحته على تويتر".وعرض صورة لأيمن نور يحتضن ويداعب سيدة، وأخرى يحتضن كلبًا: "أيمن نور قبل كورونا يختلف عن أيمن نور بعد كورونا، أيمن نور تحوّر وتحول من شخص يداعب الكلاب وصَديقة الكلاب، لـ أيمن نور العارف بالله ويقدم لكم رقية شرعية من كورونا بـ 20 ليرة".