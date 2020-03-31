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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية» تشدد حملاتها على أسواق المستلزمات الطبية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:59 م
المستلزمات الطبية
المستلزمات الطبية
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شدّدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، من رقابتها على أسواق المستلزمات الطبية والمطهّرات؛ لرصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتأتي الحملات الرقابية بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن الحملات جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص بمنطقة برج العرب حيث تم ضبط ١٥١ ألفًا و٨٥٠ واقيًا "كمامة" مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

كما تم ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمامات "١٥ رول قماش" مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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