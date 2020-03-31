المصرى يقرر منع صرف رواتب العاملين بالنادى من الخزينة

قرّر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، الثلاثاء، منع صرف رواتب العاملين بالنادي عن شهر مارس الجاري عن طريق الصرف المباشر من خزينة النادي، تجنبًا للزحام، وتطبيقا لسياسة الدولة الهادفة إلى زيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأشار المجلس، في بيان اليوم، إلى أنه سيجري صرف رواتب العاملين بالنادي عن شهر مارس الجاري اعتبارا من ظهر الغد، وذلك عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المُصدر لبطاقات الخصم المباشر للعاملين بالنادي.وأكد مجلس إدارة النادي أنه حرص على سرعة صرف رواتب العاملين رغم الأزمة المالية التي يعاني منها، شأنه في ذلك شأن الأندية الأخرى، والتي تعود إلى توقف التدفقات النقدية نتيجة لتوقف النشاط الرياضي مؤخرا، وما يتبعه ذلك من تأثير بالسلب على كل الموارد المالية الخاصة بالنادي، مراعاة لظروف العاملين في هذه الفترة الحرجة.