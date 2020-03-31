إيران تلتف على العقوبات الأمريكية عبر تركيا (تقرير)

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران والتي دفعت الإيرانيين للانتقال إلى تركيا وشراء بيوت وعقارات من أجل الحصول على الإقامة ولاحقاً الجنسية نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم وعدم ثقتهم بالمستقبل.

وأشار التقرير إلى أنه زادت نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا 150% خلال 6 أشهر، وقام مستثمرون إيرانيون بشراء 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أميركي.

ولفت التقرير إلى أنه وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن النظام الإيراني استغل هذه الظاهرة من أجل الالتفاف على العقوبات، فالحكومة الإيرانية استخدمت هجرة الأعداد المتزايدة من الإيرانيين إلى تركيا كخطة لخرق العقوبات عبر شبكة مكاتب تحويل الأموال بإسطنبول لنقل الأموال داخل وخارج إيران رغم الحظر الأميركي ومنع البنوك الإيرانية عن شبكات الدفع الدولية.

ونوه التقرير إلى أن المكاتب الإيرانية في إسطنبول ترتبط بشكل مباشر ببنوك إيرانية، حيث يتم الخصم من حسابات العملاء الإيرانيين ويتم تسليم المعادل النقدي مع خصم العمولة وبهذه الطريقة تتمكن البنوك الإيرانية من إدخال الأموال رغم العقوبات.

وكانت وزارة العدل الأميركية وجهت 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية تتعلق بالاحتيال والتهرب من العقوبات المفروضة وغسيل الأموال من أجل إيران.



