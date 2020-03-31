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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تسجل أول إصابة بكورونا في مخيمات اللاجئين

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:50 م
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الهجرة اليونانية اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيم لطالبي اللجوء، وباتت مدركة لمخاوف العاملين في المجال الإنساني من انتشار الفيروس بين اللاجئين المعرضين للخطر.

وأعلنت وزارة الهجرة في بيان اليوم أن امرأة إفريقية، لم تكشف النقاب عن هويتها وتقيم حاليا في مخيم ريتسونا للاجئين الذي تديره الحكومة في البر الرئيسي اليوناني إلى الشمال من أثينا، ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن المرأة خضعت لاختبار للتحقق من إصابتها بالفيروس بعد أن أنجبت طفلا في مستشفى بالعاصمة اليونانية، مضيفة أن السلطات تحقق الآن لمعرفة المكان الذي أصيبت فيه المرأة بالعدوى بالضبط.

وتم عزل من خالطوا مؤخرا هذه المرأة المصابة بالفيروس.

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