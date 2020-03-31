كورتس: أزمة كورونا ستتفاقم في النمسا

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إن بلاده في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة، متوقعًا أن تتفاقم أزمة فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين.وأضاف كورتس - في تصريحات اليوم - أن التدابير الجديدة لمكافحة فيروس "كورونا" تسعى إلى السيطرة على انتشار المرض وتقليل العدوى ومن ثم تقليل الضغوط على المستشفيات.وذكر أنه من خلال التصرف المبكر والسريع والمتواصل قمنا بالفعل بتخفيف الكثير من الأزمة وتفادي سيناريوهات قاتمة مثل التي تعيشها حاليًا إيطاليا وإسبانيا لكن العاصفة لا تزال أمامنا، مشيرًا إلى أن القدرات في وحدات العناية المركزة محدودة ولا تتحمل أن يتم غمرها بعدد كبير من المرضى.ولفت المستشار النمساوي إلى جميع وحدات العناية المركزة في مستشفيات أوروبا فى أزمة ولكننا في النمسا في وضع أفضل قليلًا من الدول الأخرى، موضحا أن تقليل عدد الإصابات سوف يمكننا في النهاية من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع، لافتًا إلى أن الأرقام تظهر أننا نسير على الطريق الصحيح في ظل تشديد التدابير.