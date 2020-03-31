ضبط 151 ألف كمامة مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بضبط مصنع يقوم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص بمنطقة برج العرب.وتم تحريز عدد 151850 كمامة مجهولة المصدر، وبدون بيانات ومعدة للتسويق، وعدد 15 رول قماش مجهول المصدر لتصنيع الكمامات وبدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على أسواق المستلزمات الطبية والمطهرات، ورصد أى مخالفات أو استغلال للظروف التى تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.