جازبروم نفط الروسية ترفض مقترح كردستان العراق لخفض الاستثمار

قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لعملاق الغاز الروسي جازبروم، اليوم الثلاثاء، إنها لن تقلص الاستثمار في مشروعها بكردستان العراق رغم طلب حكومة الإقليم شبه المستقل ذلك.فبعد تهاوي أسعار النفط، طلبت عدة حكومات من منتجي النفط خفض الاستثمارات التي عادة ما يكون على الحكومات سداد قيمتها في إطار ترتيباتهم التعاقدية.وقالت جازبروم نفط إن حكومة كردستان العراق طلبت من شركات إنتاج الخام، بما فيها جازبروم نفط الشرق الأوسط، خفض الاستثمارات.لكن جازبروم نفط قالت لرويترز إنها رفضت خفض الإنفاق على مشروعها النفطي في المنطقة "سرقلا".وقالت جازبروم نفط "حظت جميع الاستثمارات بموافقة مبدئية مع الوزراء المعنيين، وهي بالفعل أقل من المستوى المطلوب".تملك جازبروم نفط 40 بالمئة في رقعة كرميان، حيث يقع حقل سرقلا، و80 بالمئة في رقعتي حلبجة وشاكال.كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن العراق طلب من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانيات تطوير الحقول 30 بالمئة، حيث تتضرر إيرادات الحكومة من هبوط أسعار النفط.وقالت جازبروم نفط إنها لم تتلق مثل هذه المقترحات بالنسبة لمشروعها في شرق العراق "بدرة".