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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ القاهرة: تعقيم وتجهيز 253 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:42 م
اللواء خالد عبدالعال،
اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة
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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم تخصيص 253 مدرسة بأحياء القاهرة بعد تعقيمها، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، لاستغلالها كمَنافذ لصرف المعاشات، بالتعاون مع هيئة البريد في حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.

وصرح محافظ القاهرة بأن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد؛ حرصًا على سلامتهم.

وتأتي هذه الإجراءات من أجهزة الدولة لمنع التجمعات؛ للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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