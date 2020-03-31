البحرين: 47 إصابة جديدة بكورونا لعمال وافدين

أفادت وزارة الصحة البحرينية بأن 47 حالة من التي تم الإعلان عنها اليوم، لعمال وافدين كان قد تم حجرهم احترازيا كونهم مخالطين لحالة قائمة، وبعد التأكد من النتائج الدورية للفحوصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي تبين أن فحوصات جميع الحالات المخالطة الـ47 إيجابية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الصحة تتكفل بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، فإنه سيتم تقديم الخدمات الصحية العلاجية لهذه المجموعة من العمال في مراكز العزل والعلاج المخصصة لفيروس كورونا.وأكدت وزارة الصحة أنها قامت على الفور باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات، وحصر كافة المخالطين للعمال في مراكز الحجر الصحي الاحترازي المخصصة، ووضعهم تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم، وتقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.