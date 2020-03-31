ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة

المسلسل يدور حول 3 أبناء في عمر الشباب كل منهم متزوج وله حياة مختلفة التفاصيل، تختفي أمهم فجأة ويخوضون رحلة بحث عنها، وفي هذه الرحلة يعيدون اكتشاف ذواتهم واختياراتهم في الحياة وعلاقتهم بأمهم ويكتشفون جوانب منسية غريبة فحياتهم لم يعرفوها من قبل، في بناء درامي يجمع بين الواقع والخيال".



وتابعت "ثناء": "فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية الكاتب الكبير محمود الورداني "طعم الحريق" إشراف عام على الدراما عبير سليمان وإخراج تامر حمزة.





وإنتاج شركة ستارز ميديا وبطولة نخبة كبيرة من النجوم، بشرى، عمرو عابد، مؤمن نور، ثراء جبيل، وعدد كبير من النجوم وتقدم دور الأم الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، المسلسل تقرر عرضه في رمضان القادم.

عن رواية الكاتب الكبير محمود الورداني "طعم الحريق"٬ أنهت السيناريست الدكتورة ثناء هاشم٬ سيناريو مسلسل "القمر.. آخر الدنيا" الذي يجري تصويره الآن٬ والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020.وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" كشفت "هاشم" عن تفاصيل العمل الدرامي٬ مشيرة إلى أن مسلسل "القمر.. آخر الدنيا" محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة ومشاغلها وقسوة تجاربها.