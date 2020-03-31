«الوفد» بالعجوزة يطلق حملة «طرق الأبواب» للتوعية بمخاطر كورونا

نفذت لجنة حزب الوفد بالعجوزة برئاسة ماهر حسانين بحملة لـ"طرق الأبواب" بحى العجوزة بمنطقة أرض اللواء لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات التي دشنها الحزب مؤخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تحت إشراف لجنة الطوارئ الصحية الوطنية برئاسة الدكتور محمد نصر، وحملتي إغاثة وتعقيم.وقامت اللجنة برئاسة ماهر حسانين رئيس اللجنة، وعبدالرحيم الحنش نائب محمد ناجى نائب رئيس اللجنة، ومحمد عز الرجال، وأيمن عبد العزيز وأشرف الياس، وليد صلاح أعضاء اللجنة، بتوعية المواطنين بأعراض المرض وطرق الوقاية من الفيروس المستجد.وطرق أعضاء اللجنة أبواب منازل السكان وتوزيع حقائب أدوات صحية لمواجهة المرض، والوقاية منه، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات والإرشادات التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.