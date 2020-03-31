البنك المركزى ينفى غلق البنوك اعتبارًا من أول أبريل

نفى البنك المركزي المصري ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق البنوك اعتبارا من أول أبريل، الموافق غدا.وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن ما تردد بشأن قرار إغلاق البنوك من ١ حتى ١٥ أبريل المقبل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا انتظام العمل بالبنوك بشكل طبيعي وفقا لمواعيد العمل الرسمية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجول لتلبية احتياجات كل العملاء من الأفراد والشركات.وأهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات خاطئة أو مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية، مؤكدا الحرص على الالتزام بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كل وسائل الإعلام.