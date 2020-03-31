عضو عليا «الوفد»: حملة «مدرسك في بيتك» تحل أزمة كثير من الأسر

قال المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة القاهرة، إن حملة التعليم عن بُعد التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، تحت شعار "مدرسك في بيتك" حملة مجتمعية إيجابية للتفاعل مع ملايين الأسر المصرية في كافة المحافظات خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.وأضاف "منصور" أن حملة التعليم عن بُعد هي خدمة طلابية ومشاركة فعالة تحل أزمة كبيرة لدى الأسر المصرية خاصة في ظل إجراء الطلاب الامتحانات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن الحملة سوف تكون إنجازا للأبحاث التي سوف يقوم الطلاب بعملها وتقديمها عبر المنصة التعليمية خاصة أن الحملة تضم كوكبة من المعلمين.وأكد أن الجميع في بيت الأمة مشارك ومتطوع في الحملة من خلال ترشيح وتقديم معلمين راغبين في المشاركة في كل المناهج التعليمية حتى تكون الحملة ملمة بجميع المراحل التعليمية من أجل تقديم الأفضل.