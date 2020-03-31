إنقاذ مواطن من الانتحار بطنطا

نجحت الأجهزة الأمنية وأهالى مدينة طنطا، اليوم الثلاثاء، في إنقاذ مواطن حاول إشعال النيران في نفسه أمام قسم أول.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا أن قوات الشرطة بالاشتراك مع الأهالى نجحت في إنقاذ أحد المواطنين، ويعمل كهربائيا، حال محاولته الانتحار بإشعال النيران بنفسه.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وأمكن التواصل الفاعل مع المواطن، وتم احتواء الموقف.