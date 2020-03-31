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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يتسلم دعمًا صينيًا لمواجهة كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:34 م
كورونا
كورونا
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تسلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، دعما من الصين، عبارة عن 400 ألف كمامة طبية، دعما لجهود حكومة السودان في مكافحة جائحة كرونا.

وبحث السفير عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء بالسودان، مع السفير الصيني بالخرطوم ماشين مين، سبل التنسيق المشترك بين السودان والصين فيما يخص التدابير الوقائية والعلاجية في إطار مكافحة جائحة كرونا فضلا عن مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مانيس عمق ومتانة العلاقات بين السودان والصين، معربا عن تقديره لجهود الصين، حكومة وشعبا، وعلى دعمها لوزارة الصحة، والذي تسلمت دفعته الأولى لمكافحة جائحة كورونا.

وأشار مانيس إلى أن هذه المبادرة من الجانب الصيني تؤكد قوة ومتانة العلاقات والصداقة التي تربط بين البلدين، مؤكدا الحرص على الحفاظ على هذه العلاقات.

من جانبه، قال السفير الصيني إن بلاده حريصة على الوقوف إلى جانب السودان في مكافحة هذه الجائحة، موضحا أن القيادة السودانية ممثلة في رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله، أبدت موقفا ايجابيا وتعاطفت مع الحكومة الصينية عندما بدأت الجائحة في الصين.

وأكد حرص الصين على استدامة علاقات تعاون جيدة مع السودان في المجالات كافة، مشيرا إلى أن السفارة الصينية على تنسيق دائم مع وزارتي الخارجية والصحة، وأنها على استعداد تام لتقديم المساعدة للسودان فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا على المستوى الوقائي والعلاجي.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تتابع عبر سفارتها في روما تطورات الأوضاع الصحية في إيطاليا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإيطالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعربت الوزارة عن كامل احترامها لهذه الإجراءات الاحترازية، وعن تضامن الحكومة السودانية الكامل مع الشعب الإيطالي وهو يخوض معركته الشرسة أمام هذه الجائحة التي أصبحت تحديا حقيقيا أمام الإنسانية.

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