رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بحظر تصدير كافة السلع الغذائية والأدوية مؤقتًا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:33 م
النائب خالد أبو طالب
النائب خالد أبو طالب
إسلام نصير
طباعة
تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، بإصدار قرارًا حكوميًا، بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد مؤقتًا لمدة شهرين.

وأشار أبو طالب- في مقترحه اليوم الثلاثاء- إلى إن  قرار وقف تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية يعد في غاية الأهمية يتماشى مع حجم انتشار أزمة  "كورونا"، حيث أن وقف التصدير يؤدي إلى توفر المعروض من السلع ويتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة في توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.

ولفت إلى أن القرار سيقضي على فكرة التخزين، ويعد ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة وتداعيات فيروس كورونا وتأمين وجود السلع بشكل متوافر، ناهيك عن الموسم الاستهلاكي لشهر رمضان، كما سيساهم في عدم حدوث أي فجوة مستقبلًا داخل الأسواق المصرية.

كما لفت إلى أن القرار سيكون مؤقت لحين عبور الأزمة وتداعياتها بسلام، وسبق واتخذته حكومات العديد من الدول مثل كازخستان وصربيا والكويت.

موضوعات متعلقة

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

«الصحة العالمية»: المضادات الحيوية لا تقضي على كورونا

«عبدالغفار»: امتحانات نهاية العام قد تكون في أغسطس

الصور

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
المزيد

الثقافة

ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة

يشارك بـ3 قصائد.. رفعت سلام ضيف «اقرأ معانا» الليلة

«الدليل العام للوقاية من كورونا».. ترجمة عربية عن «بيت الحكمة»

باحثة إنجليزية تؤرخ لإبداعات الكاتبات العربيات المعاصرات