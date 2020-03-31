إصابة عاملين بالقطاع الطبي في أفغانستان بكورونا

قال مسئولون اليوم الثلاثاء إن السلطات في أفغانستان وضعت 16 من العاملين بالقطاع الطبي، منهم ستة أطباء، قيد الحجر الصحي بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران المتضررة بشدة من التفشي في انتشار الفيروس في إقليم هرات على الحدود الغربية للبلاد.وسجلت أفغانستان، التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء والدواء وسط تمرد تشنه حركة طالبان، 170 حالة إصابة بالفيروس منها 131 حالة في هرات، الإقليم المزدحم الذي تربطه حدود غير محكمة مع إيران الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط.وقال خالد عهدي من الإدارة الصحية في هرات "ستة أطباء وتسعة من لعاملين بالرعاية الصحية ومساعد أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي".وأضاف "لدينا عدد قليل من الأطباء ولا نتحمل فقدهم".ودفعت المخاوف من التقاط العدوى في إيران أعدادا قياسية من الأفغان للعودة من هناك في الأسابيع القليلة الماضية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن الأفغان يعودون من إيران بمتوسط يومي أكثر من تسعة آلاف.