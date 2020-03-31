«صناعة البرلمان» تحذر من انتشار مستلزمات طبية مغشوشة

توجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الصناعة والصحة، تحذر فيه من مخاطر انتشار مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.وقالت النائبة، في بيان لها اليوم، كشفت أزمة فيروس كورونا المنتشر عالميًا، عن الوجه القبيح للصوص الأزمات، حيث غابت ضمائر البعض، ساعين خلف الأرباح، ولو على حساب أرواح الضحايا، ومن هنا ظهرت مستلزمات طبية مغشوشة.وأردفت نائبة البرلمان، هناك مصانع «بير السلم» تمارس أنشطتها الإجرامية لبيع مستلزمات طبية مغشوشة، وسط غياب الرقابة، بعد أن تطبع على عبواتها معلومات خاطئة منسوبة لشركات كبرى، ثم تطرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب صحة عشرات الآلاف من المرضى، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وطالبت، أجهزة الرقابة وحماية المستهلك بتكثيف الحملات، كما طالبت المواطنين بتحرى الدقة فى الأماكن التى يتم الشراء منها، بالإضافة إلى الحصول على فاتورة ضريبية، لأن الأشخاص الذين يمتلكونها تكون منتجاتهم موثوقة ومعلومة، وما دون ذلك يكون المنتج مغشوشًا ومجهول المصدر.