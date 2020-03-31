الأنبا مارتيروس: شكرًا لخدام مدارس الأحد

قدّم الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، مقرر لجنة المصنفات الكنسية بالمَجْمع المقدس، الشكر لخدّام الكنيسة القبطية الذين تحدوا فيروس كورونا، وواصلوا عملهم بخلاص نفوس مخدوميهم.وكتب مارتيروس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) قائلًا: "الإخوة الخدّام والخادمات وأمناء الخدمة..أشكركم علي التواصل الجيد مع مَخدوميكم، روحيًا ومعنويًا، ولا تنسوا أن تطلبوا منهم الصلوات، لأن: "اُنْظُرُوا، لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ، لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ " مت 10:18.وأضاف الأنبا مارتيروس: "كان الأرشيدياكون حبيب جرجس دائم الإنشغال بمدارس الأحد يحبها ويعشقها مثلكم فبرجاء أن تتشفّعوا به".على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد أبريل المُقبل.