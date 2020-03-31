رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مارتيروس: شكرًا لخدام مدارس الأحد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:30 م
الأنبا مارتيروس
الأنبا مارتيروس
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
قدّم الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، مقرر لجنة المصنفات الكنسية بالمَجْمع المقدس، الشكر لخدّام الكنيسة القبطية الذين تحدوا فيروس كورونا، وواصلوا عملهم بخلاص نفوس مخدوميهم.

وكتب مارتيروس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) قائلًا: "الإخوة الخدّام والخادمات وأمناء الخدمة..أشكركم علي التواصل الجيد مع مَخدوميكم، روحيًا ومعنويًا، ولا تنسوا أن تطلبوا منهم الصلوات، لأن: "اُنْظُرُوا، لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ، لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ " مت 10:18.

وأضاف الأنبا مارتيروس: "كان الأرشيدياكون حبيب جرجس دائم الإنشغال بمدارس الأحد يحبها ويعشقها مثلكم فبرجاء أن تتشفّعوا به".

على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد أبريل المُقبل.

موضوعات متعلقة

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

الصور

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
المزيد

الثقافة

ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة

يشارك بـ3 قصائد.. رفعت سلام ضيف «اقرأ معانا» الليلة

«الدليل العام للوقاية من كورونا».. ترجمة عربية عن «بيت الحكمة»

باحثة إنجليزية تؤرخ لإبداعات الكاتبات العربيات المعاصرات