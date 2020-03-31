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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تنكس أعلامها فى ذكرى ضحايا فيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:30 م
كورونا
كورونا
وكالات
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وقفت إيطاليا دقيقة صمتا ونكست أعلامها، الثلاثاء، حدادًا على 11591 شخصا توفوا من جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أرغم سكان هذا البلد المتوسطي على تغيير نمط حياتهم.

وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة ما يقرب من ثلث إجمالي الوفيات العالمية بسبب "كوفيد- 19".

ويأتي يوم الحداد في نهاية شهر سجلت خلاله إيطاليا عددا أكبر من الوفيات التي سببتها كارثة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

واكتشفت أول إصابة بالفيروس في إيطاليا بالقرب من مدينة ميلانو الشمالية في أواخر فبراير، قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء البلاد ويستنفد طاقات المستشفيات مع وصول المرضى في حالات حرجة.

وهناك الآن حاليًا نحو أربعة آلاف شخص في إيطاليا يتلقون علاجات للمرض في العناية الفائقة.

وقالت رئيسة بلدية روما، فرجينيا راجي، بعد الوقوف دقيقة صمتا ظهرا، إن الفيروس "مُصاب ألمَّ بالبلاد بأسرها.. معًا سنتجاوزه"، وأقيم الحفل خارج مبنى البلدية.

ونكست مدينة الفاتيكان بالمثل أعلامها الصفراء والبيضاء تضامنا مع بقية إيطاليا.

وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقًا غير مسبوق منذ ثلاثة أسابيع للمساعدة في وقف انتشار فيروس أصاب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص.

وسجلت إيطاليا 812 وفاة، الإثنين، وسُجل الرقم القياسي للوفيات في يوم واحد الجمعة مع 969 وفاة، وهو أعلى عدد يومي يتم تسجيله في أي مكان في العالم.

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