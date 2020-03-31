نصائح للوقاية من فيروس «كورونا» (انفوجراف)

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء العالم، أصبح البقاء في للمنزل الحل الأمثل، لحماية الأفراد من الإصابة بالفيروس المعدي، وقررت معظم الشركات السماح لموظفيها بالعمل من المنزل.ونقدم لكم مجموعة هامة من النصائح عليك اتباعها فور عودتك من المنزل لحمايتك أسرتك من فيروس «كورونا».