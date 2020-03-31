مليون مشاهدة لأول أغنية تجمع حسن شاكوش ومحمد رمضان

تخطت أغنية المطرب حسن شاكوش "شارع أيامي"، التي نشرها الفنان محمد رمضان عبر قناته بموقع يوتيوب، حاجز المليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحها.الأغنية تعتبر العمل الدعائي الأول لمسلسل "البرنس"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية، وهو من بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامي، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.