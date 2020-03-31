محافظ الوادى الجديد يوجه بتنظيم عمليات صرف المعاشات غدًا منعًا للتزاحم

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، باتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان وسبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات صرف المعاشات اعتبارا من الغد.وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تفقد منظومة العمل وجاهزية مقر التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمدينة الخارجة.وأشار الزملوط إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن منعاََ للتزاحم والتكدس والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار حفاظا على صحة وسلامة المترددين من كبار السن وذلك في ظل الإجراءات الوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا".