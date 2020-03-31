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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يخضع لفحوصات «كورونا»

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:32 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
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أكد المتحدث الرسمي، باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضع بانتظام لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا".

وقال بيسكوف، للصحفيين، وفقا لوكالة أنباء روسية، "الرئيس الروسي يخضع لفحوصات طبية بانتظام وهو على ما يرام".

ويأتي تصريح بيسكوف هذا بعد تقارير إعلامية تفيد بإصابة كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بالعاصمة الروسية الذي يعتبر مركزًا رئيسيًا لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" في موسكو، دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وحضر بروتسينكو في 24 مارس، اجتماعًا مع بوتين خلال زيارته التفقدية إلى المستشفى.

إلى ذلك، أكد بيسكوف أن موظفًا واحدًا في شؤون الرئاسة الروسية أصيب بهذا المرض، مشيرًا إلى أنه لم يكن على أي اتصال بالرئيس بوتين.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس في 24 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2337 إصابة، بينما تم تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 شخصًا.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السكان للمكوث في منازلهم وأعلن الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة الأجر.

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