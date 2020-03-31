منع تنقل المركبات بولاية البليدة الجزائرية لمواجهة كورونا

قررت سلطات ولاية البليدة الجزائرية (شمال) التي تخضع للحجر الصحي الكامل منذ أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا منع التنقل بواسطة الدراجات النارية والشاحنات والمركبات بجميع أنواعها داخل المدن وما بين أحياء الولاية.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر منع التنقل بواسطة المركبات بجميع أنواعها بهدف تقييد الحركة ودفع المواطنين للالتزام بقرار الحجر المنزلي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية الضرورية.ويستثنى من هذا القرار المركبات الخاصة بموظفي قطاع الصحة والصيادلة والمركبات المخصصة لنقل عمال القطاع الاقتصادي وموظفي الهيئات الاقتصادية الذين يستدعي نشاطهم التحرك مثل البنوك والبريد وشركتي الغاز والمياه.