نائب «الوفد» بالإسكندرية: فتح المقر لمساعدة العمالة غير المنتظمة فى الحصول على المنحة

أشاد النائب حسني حافظ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، والذي يراعي البعد الاجتماعي لتلك الفئة في ظل توقف عملهم جراء فيروس كورونا.وأضاف النائب الوفدي: تابعت تنفيذ القرار مع وزارة القوى العاملة ووكيل الوزارة في الإسكندرية الذي أكد فتح التسجيل أمام كل المستحقين من العمالة غير المنتظمة على موقع أعدته الوزارة لذلك، ويتم الآن مراجعة المستحقين والذين يأتي على رأسهم عمال المقاولات والعمالة الموسمية.وشدد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، على ضرورة سرعة صرف مستحقات العمالة المسجلة على"السيستم" من ناحية مع سرعة تنقية وحصر الأسماء الجديدة والصرف لهم.وطالب "حافظ" المستحقين بتسجيل أسمائهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من أي موبايل لدى أبنائهم وعدم اللجوء إلى مكاتب الحاسب الآلي الذين يستغلون حاجة هؤلاء ويحصلون على مبالغ كبيرة وصلت إلى مائة جنيه في التسجيل.وأوضح "حافظ" أنه يجهز غرفة في مقر حزب الوفد بالإسكندرية لمساعدة المستحقين من أهالي المحافظة في تسجيل بياناتهم والمتابعة المستمرة معهم حتى الصرف وسيتم تنظيم العمل مع الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وسيتم تخصيص رقم واتساب لإرسال البيانات عليه أيضا وتسجيلها مباشرة.