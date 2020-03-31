«الهجرة» تطلق العدد 15 من مجلة «مصر معاك»

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها الخامس عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.وذكر بيان للوزارة انه في هذا العدد، تم توثيق ملحمة المصريين بالخارج دفاعا عن الحق التاريخي لمصر في ماء النيل، كما تضمن إشادة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود "عظيمات مصر" في الخارج، ودورهن في تنشئة أبنائهن، والوقوف جنبا إلى جنب مع عائلاتهن بالخارج، يغرسن الانتماء، ويحافظن على الهوية.كما تناولت المجلة ما قدمته الدولة المصرية من جهود؛ لتعظيم دور المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في شتى المجالات، فضلا عن المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المراة المصرية.ويحمل العدد أيضا رسالة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومعها تغطية مصورة لنماذج من سيدات مصر في أماكن مختلفة، وتناول أبرز الأخبار على مدار الشهر.كما تضمن العدد ترحيب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.ويمكن للمهتمين بالاطلاع على محتوى المجلة، زيارة الرابط التالي:https:bit.ly2UtMSGO