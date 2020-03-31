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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاقتصاد الكندي يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر يناير

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:59 م
الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
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سجل الاقتصاد الكندي نموا بنسبة 0.1% في شهر يناير مع نمو قطاع التصنيع والقطاع المالي بينما تقلص قطاع النقل والتعدين والنفط والغاز وقطاع التجزئة.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي نما بنسبة 0.1 % خلال الشهر، وهو أقل بقليل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

وهو أيضا أقل من النمو بنسبة 0.3% في الشهر السابق.

وألقى تفشي فيروس "كوفيد-19" بالفعل بظلاله على الاقتصاد في يناير، حيث أدى انخفاض التجارة مع الصين وقيود السفر إلى إعاقة الاقتصاد الكندي قبل شهرين من تفشي المرض في قارة أمريكا الشمالية.

وارتفع التصنيع بنسبة 0.8 % خلال الشهر، في حين ارتفع نشاط البناء بنسبة 0.2 % عن مستوى شهر ديسمبر. ونمت تجارة الجملة بنسبة 1.2 % بينما توسع القطاع المالي بنسبة 0.9 %.

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