الاقتصاد الكندي يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر يناير

سجل الاقتصاد الكندي نموا بنسبة 0.1% في شهر يناير مع نمو قطاع التصنيع والقطاع المالي بينما تقلص قطاع النقل والتعدين والنفط والغاز وقطاع التجزئة.وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي نما بنسبة 0.1 % خلال الشهر، وهو أقل بقليل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.وهو أيضا أقل من النمو بنسبة 0.3% في الشهر السابق.وألقى تفشي فيروس "كوفيد-19" بالفعل بظلاله على الاقتصاد في يناير، حيث أدى انخفاض التجارة مع الصين وقيود السفر إلى إعاقة الاقتصاد الكندي قبل شهرين من تفشي المرض في قارة أمريكا الشمالية.وارتفع التصنيع بنسبة 0.8 % خلال الشهر، في حين ارتفع نشاط البناء بنسبة 0.2 % عن مستوى شهر ديسمبر. ونمت تجارة الجملة بنسبة 1.2 % بينما توسع القطاع المالي بنسبة 0.9 %.