حملة مكبرة لفض سوق «البردويل» وتطهيره بالعامرية أول (صور)

قاد اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لفض سوق "البردويل" بنطاق حي العامرية أول، وإزالة كافة المخلفات الناتجة عنه.كما تم رش وتطهير وتعقيم السوق عقب غلقه، وذلك بحضور اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول والجهات المعنية.جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات للتأكد من تنفيذ تعليمات غلق الأسواق الأسبوعية للحد من التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.