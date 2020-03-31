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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:58 م
أحمد عطا نائب محافظ
أحمد عطا نائب محافظ الغربية،
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه تم التنسيق مع التربية والتعليم وهيئة البريد المصري والتأمينات لاستغلال المدارس في القرى والمراكز على مستوى المحافظات في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.

وأكد نائب المحافظ، الاستعداد الكامل للمدارس لاستقبال المواطنين لصرف المعاشات المستحقة، لافتا بأنه تم تعقيم وتطهير جميع المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي حفاظًا علي سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمدارس شرق وغرب طنطا والتي شملت مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية، ومدرسة السيدة خديجة الابتدائية، ومدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، ومدرسة السيد يوسف الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد بالعجيزي.

وكان الدكتورطارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعلن عن بدء صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد غدًا الأربعاء، من خلال 33 منفذًا، في إطار خطة المحافظة بشكل يحقق عدم التكدس، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية
غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية
غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية
غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية
غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية
غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية

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