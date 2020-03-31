غدًا.. بدء صرف المعاشات بالأماكن المخصصة بالغربية

قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه تم التنسيق مع التربية والتعليم وهيئة البريد المصري والتأمينات لاستغلال المدارس في القرى والمراكز على مستوى المحافظات في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.وأكد نائب المحافظ، الاستعداد الكامل للمدارس لاستقبال المواطنين لصرف المعاشات المستحقة، لافتا بأنه تم تعقيم وتطهير جميع المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي حفاظًا علي سلامة المواطنين.جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمدارس شرق وغرب طنطا والتي شملت مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية، ومدرسة السيدة خديجة الابتدائية، ومدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، ومدرسة السيد يوسف الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد بالعجيزي.وكان الدكتورطارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعلن عن بدء صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد غدًا الأربعاء، من خلال 33 منفذًا، في إطار خطة المحافظة بشكل يحقق عدم التكدس، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.