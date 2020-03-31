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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص ألف فدان لزراعة الخضر والفاكهة بالوادي الجديد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:57 م
محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادي
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وافق محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، على تخصيص مساحة ألف فدان بمناطق الخارجة والداخلة وبلاط لصالح القطاع الزراعي بالمحافظة؛ وذلك لزراعتها بالخضر والفاكهة وإنتاج الزراعات التجريبية بهذه المناطق، لتكون فرصة للتوصل إلى الإنتاج الكافي لسد الاحتياجات واستنباط سلالات جديدة تخدم التوسعات الزراعية بالمنطقة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد المهندس إسماعيل رضوان - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن هذه الأراضي الجديدة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والمحافظة لتوفير احتياجات الوادي الجديد من الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة وافق على طلب المحافظة بفتح منافذ بيع بجميع مدن المحافظة وتكون جاهزة قبل شهر رمضان؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم والخضراوات والفاكهة.

في سياق آخر، تفقد الزملوط، يرافقه أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظ مجمع تمور بالمحافظة؛ وذلك للوقوف على سير العمل، والتأكد من استمراره وعدم توقفه خاصة وأنه موسم التصنيع والرواج التسويقي للتمور مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واطمأن المحافظ - خلال جولته - على حصول العمال على أجورهم كامله وعدم تأخرها، مؤكدا أن قرارات مجلس الوزراء لمواجهه فيروس "كورونا" لا تشمل مصانع المنتجات الغذائية، مشددا على ضرورة اتباع إرشادات وزاره الصحة للوقاية من أي عدوى محتملة.

كما شدد على عدم خروج المنتجات بأي حال من المحافظة بدون وضع الشعار المعتمد والذي يمثل دعاية وإعلان عن منتجات المحافظة الرئيسة.

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