محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من جاهزيتها

تفقد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء، مستشفى الحميات بالخارجة، وذلك للوقوف على جاهزيتها ومدى تطبيقها لاشتراطات مكافحة العدوى في ظل التدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان عن المحافظة، أن المحافظ تفقد قسم التحاليل الطبية وأطمئن علي وصول كابينة الأمان اللازمة لتشغيل جهازPCR لتحليل الأجسام المضادة والتي بلغت تكلفتها 215 الف جنية، وذلك لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، لتوفير الوقت والجهد في تحليل العينات وربطها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وسرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الاصابة بمستشفيات المحافظة.ومن جانبه؛ أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحية بالوادي الجديد بعدم وجود أية إصابات حتى اليوم بفيروس كورونا المستجد على أرض محافظة الوادى الجديد، موضحا ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم والبقاء فى المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.وأكد وكيل الوزارة أانه تم تدشين حملة موسعة على الاسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم ضبط مصنع يقوم بتعبئة مواد غذائية بعبوات غير معلومة البيانات، وتم اخذ عينات من الأصناف المعبأة وتم نحرير المحضر اللازم.