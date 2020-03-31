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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات الجيش اليمني تتقدم في صرواح بين صنعاء ومأرب

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:50 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أحرز الجيش اليمني مدعوما بالمقاومة الشعبية وقوات تحالف دعم الشرعية، تقدمات جديدة في جبهة صرواح بين صنعاء ومأرب.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر. نت" أن قوات الجيش تمكنت من التقدم إلى مشارف سوق صرواح وتحرير عدد من المواقع الهامة، بينما تخوض القوات معارك مستمرة مع مليشيا الحوثي في منطقة المشجح وهيلان شرقي محافظة مأرب.

وأشار الموقع إلى أنه تجري المعارك بمشاركة طيران التحالف العربي، فيما تقوم مدفعية الجيش باستهداف مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا التي تتكبد خسائر كبيرة ومستمرة في الأرواح والعتاد.

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