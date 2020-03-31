خروج 4 متعافين من كورونا في أسوان

غادر 4 حالات من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد مستشفى الصداقة بأسوان «الحجر الصحي» مساء اليوم بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل عدد المتعافيين إلى 9 أشخاص.والمغادرون هم عبدالله محمود مكي، أحمد محمد علي، ماجد موريس، غزال محمد علي.يذكر أن 5 حالات من المصابين بفيروس «كورونا» خرجوا من المستشفى أول أمس الأحد وهم: «هناء. ج.ص الغردقة محافظة البحر الأحمر، هناء.ع.أ محافظة أسيوط، وبسمة.ع الغردقة محافظة البحر الأحمر، وشروق.م.ح محافظة أسيوط، بالإضافة إلى جميلة.ع محافظة أسيوط».