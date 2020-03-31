خروج 4 متعافين من كورونا في أسوان
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:45 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
غادر 4 حالات من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد مستشفى الصداقة بأسوان «الحجر الصحي» مساء اليوم بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل عدد المتعافيين إلى 9 أشخاص.
والمغادرون هم عبدالله محمود مكي، أحمد محمد علي، ماجد موريس، غزال محمد علي.
يذكر أن 5 حالات من المصابين بفيروس «كورونا» خرجوا من المستشفى أول أمس الأحد وهم: «هناء. ج.ص الغردقة محافظة البحر الأحمر، هناء.ع.أ محافظة أسيوط، وبسمة.ع الغردقة محافظة البحر الأحمر، وشروق.م.ح محافظة أسيوط، بالإضافة إلى جميلة.ع محافظة أسيوط».
والمغادرون هم عبدالله محمود مكي، أحمد محمد علي، ماجد موريس، غزال محمد علي.
يذكر أن 5 حالات من المصابين بفيروس «كورونا» خرجوا من المستشفى أول أمس الأحد وهم: «هناء. ج.ص الغردقة محافظة البحر الأحمر، هناء.ع.أ محافظة أسيوط، وبسمة.ع الغردقة محافظة البحر الأحمر، وشروق.م.ح محافظة أسيوط، بالإضافة إلى جميلة.ع محافظة أسيوط».