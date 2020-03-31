جنود جيش الاحتلال يرتدون زي الإسعاف خلال مكافحة كورونا

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوده، بارتداء الزي الخاص بهيئة الإسعاف، خلال مشاركتهم في عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضح جيش الاحتلال، أنه أمر جنوده الذين يعاونوا الشرطة في تنفيذ عملية الإغلاق، بارتداء زي هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود"، لمنع تعرضهم لأي اعتداء، وذلك بعد تعرض الجنود للاعتداء والعنف من قبل المستوطنين، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وشملت إجراءات الإغلاق التي يجرى تطبيقها بدء من غدًا الأربعاء، منع التجمعات لأكثر من شخصين، وكذلك منع التجمعات من أجل الصلاة أو حفلات الزفاف وداخل العمل، والأماكن العامة، بالإضافة إلى حظر خروج أفراد المنزل إلا للضرورة القصوى، ويسمح حينها بخروج فرد واحد فقط، وفي محيط 100 متر حول منزله.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 4831 حالة، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة.