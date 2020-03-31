رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبوالعينين» ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد استعدادًا لصرف المعاشات غدًا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:39 م
مكتب بريد
مكتب بريد
طباعة
نظمت فرق عمل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حملة شاملة لتعقيم وتطهير جميع مكاتب البريد بدائرة الجيزة استعدادا لبدء صرف المعاشات غدا.

كما قامت الحملة بتطهير المناطق المحيطة بمكاتب البريد وإعداد أماكن ومقاعد انتظار خارج المكاتب وعلى مسافات متباعدة منعا لأى تكدس أو تزاحم داخل المكاتب، بهدف التسهيل على كبار السن وأصحاب المعاشات والتخفيف عنهم ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقامت فرق العمل بتطهير مكاتب البريد بكل من سوق الأحد بشارع المحطة، ومكتب بريد محطة قطار الجيزة، ومكتب بريد مساكن أبوهريرة، ومكتب بريد المنيب بشارع المدبح. كما قامت فرق العمل بتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها وإعداد أماكن الانتظار لأصحاب المعاشات. كما سيتواجد أفراد من مكاتب خدمة المواطنين بكل مكتب لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم والإسهام فى تنظيم العمل والحيلولة دون أى تزاحم أو تكدس والتنبيه على المواطنين بالمواعيد التى حددتها وزارة التضامن لصرف المعاشات لمنع أى تكدس.

ومن المقرر أن تقوم فرق عمل مكاتب النائب محمد أبو العينين أيضا بتوزيع الكمامات على المترددين على مكاتب البريد وتوفير مطهرات لتعقيم الأيدى قبل الدخول وبعد الخروج من المكاتب.

تأتى هذه الإجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبوالعينين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة، والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل، ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تصدر قرارًا مهمًا بشأن تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج

27 نصيحة من «الصحة» للتغلب على القلق في المنزل

«الصحة» تعلق على إصابة الفنانة إيناس عز الدين بكورونا

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

«التعليم» تصدر قرارًا مهمًا بشأن تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
المزيد

الثقافة

باحثة إنجليزية تؤرخ لإبداعات الكاتبات العربيات المعاصرات

الساقي تطرح النسخة العربية لرواية «قطار الأطفال»

أحمد علوي يكتب: في شهر المرأة.. كل عام والرجل بخير

محمد بركة: القصة مثل القبلة لا يمكن تعلمها عبر النصائح النظرية