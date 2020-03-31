الجزائر تمدد وقف العمل القضائى لـ15 أبريل بسبب كورونا

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، عن تمديد وقف العمل القضائي إلى 15 أبريل المقبل.

وقالت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن هذا القرار جاء لاتخاذ التدابير الإضافية الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات الجزائرية، فرضت منذ الثلاثاء الماضي، حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا، قبل أن توسع يوم الجمعة الماضي الحجر الجزئي ليشمل 9 ولايات أخرى.