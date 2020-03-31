وزيرة التضامن: أطلقنا بوابة إلكترونية للاستعلامات (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر ستخرج من الأزمة الحالية أقوى وأفضل، موضحة أنّ الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، الذين يبلغ عددهم 30 مليون مصري حاليًا.وأضافت نيفين القباج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك اتجاها داخل الوزارة لتقديم الخدمات الإلكترونية، لتيسير الأوضاع على المواطنين، خاصة في ظل هذه الظروف، التي لا تسمح بأي تزاحم بين المواطنين للحصول على الخدمة.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم وضع رقابة على الزملاء للتأكد من كفاءة العمل والخدمة المقدمة للمواطنين، وهذا شكل من أشكال الحوكمة وظبط المنظومة، موضحة أنها تلقت الكثير من شكاوى المواطنين بسبب تأخر تقديم الخدمة لهم، وهذه البوابة ستقدم خدمة سريعة، لافتة إلى أنّ التسجيل يتم من خلال الرقم القومي للاستعلام والمتابعة.