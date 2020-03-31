خبير: يجب تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا للاستغناء عن الاستيراد

قال عمرو الباهي الخبير الاقتصادي، إن هناك مشروعات يمكن إنجازها واستهدافها في تلك الفترة التي تحتاج إلى سلع أساسية أكثر من السلع الترفيهية، والتي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات الراهنة.وأضاف الباهي، لـ"الدستور"، أنه يجب على مصانع وشركات قطاع الأعمال رصد ما يحتاجه السوق المصرية في تلك الفترة، من حيث الأولويات والسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها كالصناعات الغذائية والدوائية والملابس والمكملات الغذائية للأطفال والمطهرات وأدوات التعقيم.وأشار إلى أن قطاع الاستثمار العقاري من أهم القطاعات التي يجب أن تتجه إليها الدولة في الفترة المقبلة، لما تحققه من إيرادات مرتفعة، فضلا عن أنه القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بفيروس كورونا، وكذلك يجب على الدولة تعزيز القطاع الصناعي، خاصة صناعة مستلزمات الإنتاج محليا، مؤكدا أن أي دولة صناعية لا بد أن تشتمل صناعتها على مستلزمات الإنتاج أولا "المدخلات" للاستغناء عن استيرادها من الخارج، ومن ثم تصنيع المنتج للاستهلاك النهائي، مما يجعلنا دولة صناعية من الدرجة الأولى.