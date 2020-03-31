الإفتاء: لا تجوز صلاة الجمعة فى البيت مع الأسرة

وأوضح أن صلاة الجمعة تقضي الاجتماع ومرتبطة بالصلاة في المسجد، معقبا: "مينفعش بابا يقف على كرسي السفرة ويقولنا كلمتين ونبقي إحنا كده صلينا الجمعة.. هذه بدعة في الدين، ولا تصح".

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة "الجمعة" في المنزل مع الأسرة وإلقاء أحد أفرادها الخطبة: "لا يجوز أبدًا، ولم يقل أحد من أهل العلم بهذه الصورة الغريبة".وأضاف ممدوح، خلال بث مباشر أذاعته "دار الإفتاء المصرية" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العلماء وضعوا لصلاة الجمعة شروطًا، منها العدد، الذي لم يتفق عليه، بينما يرى فقهاء الشافعية والحنابلة أن قيام صلاة الجمعة بأقل من 40 ذكرًا مسلمًا لا تصح.