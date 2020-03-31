رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يوسف الحسيني ينضم لحزب مستقبل وطن

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:55 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
أشرف لاشين
طباعة
أعلن حزب مستقبل وطن، انضمام الإعلامي الشهير والمذيع التليفزيوني، يوسف الحسيني لعضوية الحزب.

ورحب الحزب في بيان له، بانضمام الإعلامي يوسف الحسيني للحزب، ليكون أحد الكوادر الرئيسية، وقيادة أساسية، ضمن كتيبة أعضاء مستقبل وطن.

وأضاف الحزب، إن انضمام "الحسيني" لعضوية الحزب، يأتي لدوره الوطني والفعال، واهتمامه بالقضايا الوطنية، التي يؤمن بها حزب مستقبل وطن ويضعها على رأس أولوياته، والمتمثلة في توفير احتياجات المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية، للتخفيف عن كاهلهم تماشيا مع السياسة التي ينتهجها الحزب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة الوطنية المختلفة.

ومن جانبه، قال "الحسيني"، عقب انضمامه للحزب: انضممت للحزب تقديرا لدور حزب مستقبل وطن الواضح والملموس في خدمة الوطن، من خلال تواجده الدائم بين المواطنين باعتباره أهم وأقوى الأحزاب السياسية الحقيقية في الشارع المصري والذي يعمل بجد حقيقي لخدمة المواطن المصري البسيط ودعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

موضوعات متعلقة

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

«الصحة» تعلق على إصابة الفنانة إيناس عز الدين بكورونا

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

تعقيم «أبو الهول» يكشف مفاجأة.. لن تُنشر تفاصيلها حاليًا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

منوعات

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
المزيد

الثقافة

أحمد علوي يكتب: في شهر المرأة.. كل عام والرجل بخير

محمد بركة: القصة مثل القبلة لا يمكن تعلمها عبر النصائح النظرية

أسماء الفائزين بمهرجان همسة للفنون والآداب

إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية 14 أبريل