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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشكر أطباء الجامعة لكشفهم على المرضى هاتفيًا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:52 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن المنظومة الصحية تتكون من 4 أعمدة وهي الصحة، التأمين الصحي، الإسعاف، الجامعة، وجميعهم يقومون بدورهم على أكمل وجه في مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ووجه المحافظ، الشكر للأطباء بكلية الطب، لجهودهم في التشخيص والرد على الاستشارات الطبية وتقديمها لأهالي المحافظة بالمجان، بحيث يتم التشخيص والعلاج عبر الهاتف دون الحاجة إلى النزول للشارع والحد من الازدحام والتكدس داخل العيادات الخارجية والمستشفيات، وذلك حرصًا على تقليل خروجهم قدر الإمكان لمنع أو انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد

جاء ذلك، خلال مشاركته باجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة جامعة كفرالشيخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

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