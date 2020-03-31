تجهيز مدرستين لصرف المعاشات وتسليم شريحة «التابلت» بالوادي الجديد

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح ميرغنى، اليوم الثلاثاء، تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وأخرى لتسليم شريحة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوى.وأوضح ميرغنى - فى بيان اليوم- أنه تم إجراء جولة تفقدية لمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، والتى تم تجهيزها لخدمة صرف المعاشات وخدمة كبار السن، وتم الاطمئنان على تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.وأضاف أنه سيتم متابعة أعمال تسليم شرائح "التابلت" الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك فى إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لمنع التكدس والازدحام.وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.