«التعليم» تعلن آليات تقييم طلاب المصريين فى الخارج
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:49 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات تقييم الطلاب المصريين في الخارج، في أعقاب تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على سلامتهم بسبب الظروف التي يمر بها العالم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالنسبة لصفوف النقل "مرحلة رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020، على أن يراعى ذلك في المشروع البحثي الذي سيتم نشره على المنصة الإلكترونية بالدول المسموح بها، أو الموقع الإلكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج http:sabroad.emis.gov.eg، بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيًا، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.
وتابعت أنه فيما يتعلق بمدارس المسار المصري، الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020 "بداية تعليق الدراسة"، وستتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، قبل تقديمه للمدرسة بالدولة المقيم فيها، وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي، يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني فيما درسه الطالب حتى ذات الموعد، ويعد شرطًا للنجاح وحصول الطالب "بعد نجاحه في المشروع" على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، لتقييم واستخراج النتيجة النهائية، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية "ثانوي عام فني" بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا، ويسلم المشروع البحثي للسفارة في مظروف مغلق مدون عليه "اسم السفارة، الفصل الدراسي، المادة الدراسية، اسم الطالب، رقم الجلوس"، والتوقيع في الكشوف المعدة لذلك.
واختتمت وزارة التعليم أنه في حالة عدم تقديم الطالب المشروع البحثي في المواد التي تضاف للمجموع، لا تحتسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحتسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء امتحان الفصل الدراسي الأول فقط.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالنسبة لصفوف النقل "مرحلة رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020، على أن يراعى ذلك في المشروع البحثي الذي سيتم نشره على المنصة الإلكترونية بالدول المسموح بها، أو الموقع الإلكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج http:sabroad.emis.gov.eg، بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيًا، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.
وتابعت أنه فيما يتعلق بمدارس المسار المصري، الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020 "بداية تعليق الدراسة"، وستتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، قبل تقديمه للمدرسة بالدولة المقيم فيها، وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي، يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني فيما درسه الطالب حتى ذات الموعد، ويعد شرطًا للنجاح وحصول الطالب "بعد نجاحه في المشروع" على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، لتقييم واستخراج النتيجة النهائية، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية "ثانوي عام فني" بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا، ويسلم المشروع البحثي للسفارة في مظروف مغلق مدون عليه "اسم السفارة، الفصل الدراسي، المادة الدراسية، اسم الطالب، رقم الجلوس"، والتوقيع في الكشوف المعدة لذلك.
واختتمت وزارة التعليم أنه في حالة عدم تقديم الطالب المشروع البحثي في المواد التي تضاف للمجموع، لا تحتسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحتسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء امتحان الفصل الدراسي الأول فقط.