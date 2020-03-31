الصين: مستعدون لدعم البرتغال ولوكسمبورج بشأن كورونا





من ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورج، جان إسيلبورن، إن تفشي المرض أصبح تحديا عالميا، ويجب مواجهته من خلال تعزيز تعاون دولي قوي.



وأضاف إسيلبورن، أن لوكسمبورج تأمل مواصلة الحصول على دعم الصين في شراء المعدات والمستلزمات الطبية.

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، آخر المستجدات حول مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وذلك خلال محادثتين هاتفيتين مع كل من وزير خارجية البرتغال، "أوجستو سانتوس سيلفا"، ووزير خارجية لوكسمبورج، "جان إسيلبورن".وقال وانج، في المحادثتين وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن المرض ينتشر سريعا في أوروبا والوضع خطير، وإن الجانب الصيني يتفهم مشاعر شعبي البرتغال ولوكسمبورج ويتعاطف معهما.وأضاف وانج، أنه على الرغم من أن طلب الصين على الإمدادات الطبية ما زال كبيرا، خاصة لمنع تجدد تفشي المرض، فإن الصين مستعدة لتقديم أقصى دعم ممكن للبلدين وفقا لقدرتها، وستساعد بشكل فعال في توفير مشترياتهما من الإمدادات والمعدات الطبية في الصين.وتابع وانج، أن الصين تدعم الخبراء الصينيين لمشاركة خبراتهم في الوقاية من المرض والسيطرة عليه مع نظرائهم في البرتغال ولوكسمبورج عبر الفيديو، معربا عن اعتقاده بأن الثقة السياسية المتبادلة والتعاون العملي بين الجانبين سيتم تعزيزهما بشكل أكبر في الحرب ضد المرض.من جهته، قال وزير خارجية البرتغال، "أوجستو سانتوس سيلفا"، إن بلاده مستعدة لتعميق التعاون مع الصين لمحاربة المرض بشكل مشترك، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على تفشي المرض في الصين بشكل فعال، وأن البضائع والمعدات الطبية الصينية مهمة جدا لحرب أوروبا ضد هذا المرض.ودعا سيلفا الصين لأن تواصل الدعم وتسهيل شراء المعدات الطبية.