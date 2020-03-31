«رزق الله» تثمن دور مستشفى العزل في شفاء «الطفل آدم» من كورونا

هنأت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الطفل آدم وأسرته في الإسماعيلية بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، وخروجه من مستشفى العزل بالإسماعيلية.وقالت رزق الله، في بيان لها، إن أسرة الطفل كانت على قدر المسئولية عندما منعت أطفالها من الذهاب للمدارس بعد ظهور أعراض المرض.وتوجهت، بالشكر للقائمين على مستشفى العزل بالإسماعيلية، والأطقم الطبية والعاملين بها، لمجهودهم والخدمة الصحية المميزة التي يقدمونها للحالات المصابة.واختتمت: "مستشفى العزل، قامت بعمل اللازم وإجراء الكشوفات على جميع الأسرة، ثم عزلت الوالد والطفل آدم بعد تأكد إصابتهم بالفيروس، آملة في أن يتم شفاء الوالد أيضا".