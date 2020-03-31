شكاوى الأعلى للإعلام توصي بحجب 4 صفحات على «التواصل الاجتماعي»

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، وناقشت اللجنة شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع اخبارى نسب اليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك فى أداء المستشفيات الحكومية.وقررت لجنة الشكاوى خلال اجتماعها حجب 4 صفحات شخصية على فيس بوك وانستجرام روجت لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا ونشر فيديوهات تحرض على مخالفة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة، كما أوصت اللجنة بتوجيه انذار الى إحدى القنوات الخاصة لنشرها خبر كاذب فى شريط الاخبار حول نقص الأدوية.