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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

24 متعافٍ بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية (صور)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:36 م
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مصطفى دياب
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ارتفع عدد المغادرين للحجر الصحي بمسشتفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، لـ24 شخصًا، عقب مغادرة حالتين اليوم للمستشفى هما "بدرية أبوالمعاطي 45 سنة من دمياط، وسيف محمد ٥ سنوات من محافظة دمياط" عقب تعافيهما من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما للعلاج خلال فترة تواجدهما في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالتهما وبسحب عينات منهما أثبتت النتائج اختفاء لفيروس كورونا المستجد به.
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
فيما ترك سيف والدته في الحجر الصحي، مصابة بالفيروس، وتواصل علاجها.

وكانت مستشفى أبو خليفة قد تخصصت للحجر الصحي، لحداثتها وكفاءتها حيث تعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد،
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، بجانب قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، وقسم العيادات ويحتوي على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعي، وصيدلة، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوي على 3
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.

كما يخدم مستشفى أبو خليفة عدد من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقله كبيرة في الخدمة الصحية ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
وتم تطوير مستشفى أبو خليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرح طبي يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
وتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتي عين شمس، وقناة السويس، وتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث، وتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
 
طبيب
طبيب
 
طبيب
طبيب
 
طبيب
طبيب
 

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