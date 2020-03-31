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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينفي وصول مركب من إيطاليا تحمل مصابين بكورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:35 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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نفي اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، شائعات ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، متعلقة بوصول مركب هجرة غير شرعية قادمة من إيطاليا إلي شواطئ المحافظة، وتحمل مواطنين مصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا وجوب توخي الحذر فيما نشره وتداوله، لأن مثل هذه الأخبار تثير القلق، ويجب على الجميع التحقق من الأخبار التي ينقلها، والعودة للمصادر الرسمية للدولة قبل نشر أي خبر للتأكد من صحته.

وثمّن محافظ كفرالشيخ، دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أنه يوجد 18 ألف كمامة يتم توزيعهم كل أسبوع علي عمال منظومة النظافة لأنهم خط الدفاع الأول في هذه المنظومة.

وأضاف "نور الدين" أنه تم غلق جميع الأسواق الموسمية والأسبوعية والماشية، فضلًا عن غلق شواطئ مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، والتنسيق مع الوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهيرها وتعقيمها وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

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